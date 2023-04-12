Снятое на видео убийство украинского пленного является серьезным нарушением Женевских конвенций и военным преступлением, отметили в МИД Украины.

Министерство иностранных дел Украины призывает Офис прокурора Международного уголовного суда обратить внимание на жестокую казнь украинского пленного военными РФ, зафиксированную в распространенном видео.

Об этом сообщила пресс-служба МИД. "Армия Российской Федерации продолжает совершать страшные военные преступления в Украине. Ошеломлены появлением 11 апреля видео, на котором российские военные казнят украинского пленного. Позируя на камеру, российские палачи забирают жизнь у человека с особым цинизмом", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, это не первый случай вопиющего бесчеловечного обращения российских войск с украинскими пленными - тысячи случаев имели место в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке, Мариуполе и других украинских городах и селах.

Видео дня

"РФ сознательно воплощает в Украине политику пыток, физического издевательства, бесчеловечного обращения, умышленного причинения тяжких страданий, серьезных телесных повреждений и умышленного убийства как пленных военнослужащих, так и гражданских людей", - отметили в МИД.

Отмечается, что убийство украинского пленного, зафиксированное на видео, является серьезным нарушением Женевских конвенций и является военным преступлением в соответствии с положениями Уголовного кодекса Украины и Римского устава Международного уголовного суда. Согласно Римскому уставу, подчеркнули в МИД, такие действия также могут быть квалифицированы как преступление против человечности.

"Призываем офис прокурора МУС безотлагательно обратить внимание на очередное зверство российских военных в контексте расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных гражданами РФ на территории Украины. Все лица, причастные к преступлениям в Украине, как высшее руководство РФ, так и непосредственные исполнители, будут непременно наказаны", - констатировали во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД также призывают международное сообщество принять решительные срочные меры для усиления помощи Украине, чтобы защитить украинцев от российского геноцида и освободить все оккупированные территории.

Жестокая казнь оккупантами военнопленного - что надо знать

Как сообщал УНИАН, вечером 11 апреля в соцсетях появилось видео, на котором российские военные ножом отрезают голову украинскому военнопленному. Судя по видео, военный еще был жив, когда один из оккупантов начал это делать.

На это отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, отметив, что "за все будет ответ и ответственность". Служба безопасности Украины начала досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Справка УНИАН. Ранее Украина инициировала процесс исключения РФ из Совета Безопасности ООН и организации в целом.

30 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что Россия получила свое место в Совбезе ООН незаконно, следовательно председательство России в данной структуре можно считать "плохой шуткой".

Несмотря на это, Россия с 1 апреля начала председательствовать в Совете Безопасности ООН, заменив Мозамбик. Председательство РФ продлится до конца апреля. Оно состоялось в рамках обязательной ротации руководства, которая предусмотрена регламентом организации.

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