Атака продолжалась двумя волнами из района Приморско-Ахтарска и мыса Чауда.

В ночь на 5 января российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами типа Shahed, противовоздушной обороной сбит 21 из 29 ударных БпЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Отмечается, что атака продолжалась двумя волнами из района Приморско-Ахтарск – РФ и мыс Чауда – Крым.

"Всего зафиксированы пуски 29 ударных БПЛА Shahed-136/131. К отражению воздушного нападения привлечены мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных сил. Противовоздушной обороной сбит 21 из 29 ударных БпЛА в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.

Видео дня

В Воздушных силах проинформировали, что часть беспилотников враг направил по прифронтовой зоне Херсонской и Николаевской областей.

Подавляющее большинство "шахедов" уничтожено подразделениями мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Ночная атака дронов

Ранее ночную атаку противника прокомментировала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк "На юге шла боевая работа. При этом, мы наблюдали две волны запуска беспилотных летательных аппаратов типа "шахед". Первая волна длилась почти три часа-она началась в начале ночи", - рассказала она.

Также Гуменюк отметила, что позже - через 2,5 часа началась следующая волна.

4 января спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что беспилотники типа "шахед" враг запускает каждую ночь для того, чтобы держать в напряжении страну, чтобы раздавалась воздушная тревога. Также каждый БПЛА идет к своей цели, которую хочет поразить.

Вас также могут заинтересовать новости: