Персонал Росатома передал на станцию специальную программу по переподключению ЗАЭС к Крыму.

Россия начала реализовывать план по подключению ЗАЭС к российской энергосистеме и отключению ее от украинской.

Об этом сообщил президент Энергоатома Петр Котин, пишет"Экономическая правда".

Котин пояснил, что россияне попытаются отключили от Запорожской АЭС оккупированные регионы юга Украины, а затем провести электросеть из Крыма.

"Персонал Росатома передал на станцию специальную программу по переподключению ЗАЭС в Крым. Предпосылкой этой программы является повреждение линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Чтобы переключить ЗАЭС на Крым, ей нужно потушить весь юг Украины - оккупированные части Херсонской и Запорожской областей. Это прописано в программе. После этого они начинают снова заживлять области от подстанции в Джанкое, постепенно доходят до Каховской, а затем заживляют ЗАЭС", - заявил он.

После этого ЗАЭС невозможно уже будет подсоединить к украинской энергосистеме, она останется на российской частоте.

"Это их план, и они начали его реализовать", - подытожил Котин.

По его словам, реализация этого плана заключается в том, что в течение трех дней повреждены три линии ЗАЭС, и она сейчас работает с выдачей в одну линию.

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики четыре раза обстреляли Запорожскую АЭС. В частности, попали в высоковольтную линию связи, она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита. Сейчас этот блок разгружен и отключен от энергосети.

После обстрелов оккупантами Запорожской АЭС президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ввести жесткие санкции против всей российской атомной отрасли.

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