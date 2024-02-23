Украинцы должны быть быстрыми и технологически оснащенными, подчеркнул президент.

Валерия Залужного официально уволили с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины в начале февраля. Президент Владимир Зеленский подробно объяснил увольнение Залужного.

Украинский лидер в эфире FoxNews заявил, что смена, в частности, главнокомандующего ВСУ, связана с перезагрузкой военного командования. Глава Украины подчеркнул, что украинцы должны быть быстрее, упускать имеющуюся бюрократию, поскольку "у нас нет другого шанса".

"...Мы должны быть умными, технологически оснащенными и быстрыми. Время - это деньги, а в нашем случае это не деньги, а жизни людей", - подчеркнул Зеленский.

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Уволен Залужный - новости, которые стоит знать сейчас

8 февраля 2024 года стало известно, что Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Эту должность Залужный занимал с 2021 года. В этот же день британская газета The Times написала, что одна из причин увольнения главнокомандующего - непредоставление военного плана на текущий год.

9 числа стало известно, что президент присвоил Залужному звание героя Украины. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что много политиков хотят воспользоваться рейтингами Залужного, и сейчас количество желающих быть у него в орбите будет уйма.

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