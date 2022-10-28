Глава Киевской ОВА подчеркнул, что эти удары привели к перебоям в подаче электроэнергии по всей территории Украины.

Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба рассказал о последствиях обстрелов региона с начала октября 2022-го года.

В интервью восточноевропейскому бюро Report он напомнил, что 10-11 и 17-18 октября РФ наносила удары ракетами с воздуха и с территории России по важным инфраструктурным объектам и населенным пунктам области.

По его словам, не обошлось без жертв - 1 человек погиб, 10 получили ранения.

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"Все они - гражданские лица, не имеющие никакого отношения к военным действиям. Что касается разрушения жилой инфраструктуры, то был нанесен ущерб 60 домам, в основном частному сектору, 8 из которых были полностью разрушены", - говорит Кулеба.

Он отметил, что все оперативно пытаются восстанавливать, ремонтные работы продолжаются на объектах, которые требуют больше времени.

Глава Киевской ОВА подчеркнул, что эти удары привели к перебоям в подаче электроэнергии по всей территории Украины.

Последствия ударов по инфраструктуре Киева и области

В ночь на 27 октября глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба проинформировал, что ночью российские оккупанты нанесли удар по одной из громад Киевской области.

В ДТЭК предупредили, что из-за разрушения энергоинфраструктуры время без света по новым графикам в Киеве и области может быть больше 4-6 часов.

Сообщалось, что с 10 октября 2022 года из-за вражеских обстрелов повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

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