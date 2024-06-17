Сотрудники СМИ склонны к тому, чтобы слишком быстро признавать какую-то тему такой, которая "больше никого не интересует", отметил заместитель главреда немецкого издания.

Полномасштабная война в Украине против россиян продолжается, и самая большая проблема украинского государства - "спад внимания".

Таким мнение во время беседы с немецким финансистом и писателем Марком Фридрихом поделился заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер, который с самого начала противостояния ездит в нашу страну и, в частности, в мае посетил позиции 92-й бригады Вооруженных сил Украины.

"Самая большая проблема для Украины - это спад внимания. Я вижу это по моим американским коллегам. Они рассказывают мне, что у некоторых телеканалов, которые в начале войны имели там сотни людей, сейчас порой вообще нет там международных репортёров, нет корреспондентов. Так что для меня как для репортера - это своего рода моральное обязательство продолжать ездить туда, смотреть и давать людям голос", - сказал он.

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По его словам, журналисты склонны к тому, чтобы слишком быстро признавать какую-то тему такой, которая "больше никого не интересует". "...Но мы видим в соцсетях, что все не так просто. Очень много людей, которые интересуются ходом (полномасштабной войн, - Ред.), судьбами людей, тем, что там происходит… С другой стороны, у многих действительно есть чувство того, что больше невозможно слушать плохие новости, бояться. И они выключают (телевизор, - Ред.). Идет уже третий год (войны, - Ред.)", - добавил собеседник.

По его мнению, "это то, что Путин (российский диктатор Владимир Путин, - Ред.) очень верно просчитал с самого начала - что у него больше времени, чем у Запада".

Интересные новости Украины о войне - сегодня это стоит внимания

Ранее западные СМИ не раз обвиняли в том, что они распространяют информацию, которая на руку россиянам. В частности, в начале июня в Министерстве энергетики украинского государства заявили, что статья британской газеты Financial Times об уничтожении россиянами нашей энергетической сферы имеет признаки дезинформации и информационно-психологической операции в интересах России.

Позже Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило, что российские спецслужбы готовят новую кампанию против нашего государства - очередную ИПСО, на которую готовы потратить свыше 10 миллионов долларов.

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