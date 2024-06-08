Противники выделили на реализацию новой масштабной кампании против нашей страны 15 миллионов долларов.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины предупреждают, что спецслужбы России готовят новую кампанию против нашей страны - это очередная информационно-психологическая операция за более чем 10 миллионов долларов.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале ГУР МОУ, они информируют о подготовке спецслужбами государства-агрессора России очередной ИПСО, направленной на дискредитацию военного руководства нашего государства, в частности, против украинской военной разведки.

"На реализацию новой масштабной кампании против Украины россияне выделили 15 миллионов долларов. Агентура российских чекистов уже получила указания организовать оплачиваемое изготовление и распространение в медиапространстве Украины и западных государств соответствующих материалов", - говорится в сообщении.

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Речь идет о ряде статей и "фильмов", в которых, в частности, планируют раскрыть данные сотрудников ГУР МО Украины, задействованных в координации боевой работы специальных подразделений Сил безопасности и обороны Украины.

Отмечается, что целью очередной информационной атаки России является дискредитация украинских боевых спецподразделений, их офицеров и сотрудников; блокирование работы ведомств, которые разрабатывают и выполняют боевые и специальные задачи против Москвы; создание в Украине еще одного фактора общественного напряжения.

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Как сообщал УНИАН, в Министерстве энергетики Украины заявили, что статья британского издания Financial Times об уничтожении Россией украинской энергетики "имеет признаки дезинформации и ИПСО" в интересах страны-агрессора.

Журналисты FT написали, что с начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила более половины производства электроэнергии в Украине, поэтому генерация упала с 55 до 20 ГВт.

Кроме того, со ссылкой на слова анонимных украинских чиновников, в статье говорилось о том, что зимой украинцы, возможно, будут проводить большую часть дня без электроэнергии.

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