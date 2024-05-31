В Антарктиде Россия пока не ведет прямую милитаристскую активность, отметил эксперт.

Нельзя исключать того, что Антарктида, которая является самой мирной частью Земли, может стать милитарным континентом. Есть Договор об Антарктике, которым запрещена любая милитарная деятельность, и даже есть запрет иметь там оружие.

РФ пока в Антарктиде прямую милитарную активность не ведет, рассказал директор Национального антарктического научного центра Украины, ветеран войны против РФ Евгений Дикий в интервью УНИАН. По его словам, россияне "там делают... то, что напрямую вредит нам".

"Россияне на своих антарктических станциях разместили комплексы системы ГЛОНАСС (это российский криворукий аналог американской GPS). А чем дальше по планете разбросаны эти антенные комплексы, тем точнее система. Соответственно, размещение комплексов аж в Антарктиде повышает точность ГЛОНАССа", - сказал эксперт.

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По словам Дикого, когда на украинцев летят ракеты "Искандер", "то это на какой-то крошечный процент связано с деятельностью россиян в Антарктиде".

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Напомним, россияне уже много раз били по украинской земле различными ракетами. По состоянию на 31 мая 2024 года украинским воинам удалось ликвидировать 2 229 крылатых ракет противника.

Еще в конце ноября 2022 года в Главном управлении разведки Минобороны Украины призвали иностранные компании прекратить производство чипов с поддержкой спутниковой системы ГЛОНАСС, благодаря которой россияне направляют ракеты на нашу территорию.

Справка УНИАН. Антарктида - это единственная территория на нашей планете, которая не принадлежит ни одной стране. Напомним, летом прошлого года стало известно, РФ и Китай заблокировали создание в Антарктиде трех заповедников.

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