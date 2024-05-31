Нельзя исключать того, что Антарктида, которая является самой мирной частью Земли, может стать милитарным континентом. Есть Договор об Антарктике, которым запрещена любая милитарная деятельность, и даже есть запрет иметь там оружие.
РФ пока в Антарктиде прямую милитарную активность не ведет, рассказал директор Национального антарктического научного центра Украины, ветеран войны против РФ Евгений Дикий в интервью УНИАН. По его словам, россияне "там делают... то, что напрямую вредит нам".
"Россияне на своих антарктических станциях разместили комплексы системы ГЛОНАСС (это российский криворукий аналог американской GPS). А чем дальше по планете разбросаны эти антенные комплексы, тем точнее система. Соответственно, размещение комплексов аж в Антарктиде повышает точность ГЛОНАССа", - сказал эксперт.
По словам Дикого, когда на украинцев летят ракеты "Искандер", "то это на какой-то крошечный процент связано с деятельностью россиян в Антарктиде".
Интересные новости - сегодня это стоит знать
Напомним, россияне уже много раз били по украинской земле различными ракетами. По состоянию на 31 мая 2024 года украинским воинам удалось ликвидировать 2 229 крылатых ракет противника.
Еще в конце ноября 2022 года в Главном управлении разведки Минобороны Украины призвали иностранные компании прекратить производство чипов с поддержкой спутниковой системы ГЛОНАСС, благодаря которой россияне направляют ракеты на нашу территорию.
Справка УНИАН. Антарктида - это единственная территория на нашей планете, которая не принадлежит ни одной стране. Напомним, летом прошлого года стало известно, РФ и Китай заблокировали создание в Антарктиде трех заповедников.