Полномасштабная война в Украине продолжается, и Силы обороны нашего государства продолжают наносить оккупантам ощутимые потери на фронте.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки было ликвидировано 1 390 российских военных. Теперь общие потери врага на 31 мая 2024 года составляют примерно 507 650 противников.
Еще "минусовано":
- танков - 7 728 (+18);
- боевых бронированных машин - 14 935 (+22);
- артиллерийских систем - 13 140 (+39);
- РСЗО - 1 088 (+0);
- средств ПВО - 815 (+0);
- самолетов - 357 (+0);
- вертолетов - 326 (+0);
- дронов оперативно-тактического уровня - 10 587 (+55);
- крылатых ракет - 2 229 (+7);
- кораблей/катеров - 27 (+0);
- подводных лодок - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 17 905 (+56).
Кроме того, ломом стали 2 164 (+11) единиц специальной техники противника.
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По информации от аналитиков из Института изучения войны, российские оккупанты, вероятно, хотят начать вторую фазы наступления на части Харьковской области. В частности, отмечается, что РФ перебрасывает дополнительные силы в этот регион.
Украинские воины дают противнику достойный отпор - враги несут серьезные потери. Стоит отметить, что общие потери РФ на 30 мая 2024 года составляли примерно 506 260 захватчиков.