За прошедшие сутки было уничтожено 39 артиллерийских систем и 18 танков врага.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и Силы обороны нашего государства продолжают наносить оккупантам ощутимые потери на фронте.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки было ликвидировано 1 390 российских военных. Теперь общие потери врага на 31 мая 2024 года составляют примерно 507 650 противников.

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танков - 7 728 (+18);

боевых бронированных машин - 14 935 (+22);

артиллерийских систем - 13 140 (+39);

РСЗО - 1 088 (+0);

средств ПВО - 815 (+0);

самолетов - 357 (+0);

вертолетов - 326 (+0);

дронов оперативно-тактического уровня - 10 587 (+55);

крылатых ракет - 2 229 (+7);

кораблей/катеров - 27 (+0);

подводных лодок - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 17 905 (+56).

Кроме того, ломом стали 2 164 (+11) единиц специальной техники противника.

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По информации от аналитиков из Института изучения войны, российские оккупанты, вероятно, хотят начать вторую фазы наступления на части Харьковской области. В частности, отмечается, что РФ перебрасывает дополнительные силы в этот регион.

Украинские воины дают противнику достойный отпор - враги несут серьезные потери. Стоит отметить, что общие потери РФ на 30 мая 2024 года составляли примерно 506 260 захватчиков.

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