Как звучат разные виды оружия и как распознать их по звуку - читайте на УНИАН.

Больше 130 дней длится полномасштабная война РФ против Украины. Враг ежедневно атакует нашу территорию из ракет, артиллерии, самолетов и минометов. Украинцы учатся распознавать по звуку, какое вооружение прогремело поблизости.

Определить вид вражеского оружия можно по звуку, хотя конкретное звучание может отличаться в зависимости от вида оружия. Однако УНИАН призывает вас: вне зависимости от звуков на улице, после объявления воздушной тревоги идти в укрытие или как минимум соблюдать правило двух стен.

О том, как распознать по звуку вражеское оружие или работу ПВО, рассказали в Боярском гуманитарном штабе.

Как распознать работу ПВО по звуку

Распознать работу ПВО можно по главному признаку - взрыв слышно не на земле, а в воздухе, чаще всего - на уровне крыши зданий. Звук взрыва часто отдается эхом далеко от места взрыва. Звук напоминает взрыв гигантской петарды или выстрел фейерверка. Ночью перед взрывом можно увидеть вспышку.

Услышав такой звук, оставайтесь в укрытия - остается опасность повторного запуска ракеты или падения обломков.

Как распознать по звуку ракету

Крылатая ракета пролетает по небу с характерным свистом и шорохом. Услышав такой звук, немедленно прячьтесь в укрытие, если вы ещё не там. Ракета может приземлиться в любой точке, в том числе и в людном месте или в многоэтажке.

Как распознать самолет по звуку

Самолет пролетает в небе с сильным гудением, которое постепенно приближается и затем отдаляется. По звуку нельзя определить, наш ли это самолет или вражеский. Не пытайтесь рассмотреть самолет в окне - сразу проходите в укрытие, если объявлена воздушная тревога. Особенно если вы живете близко к зоне боевых действий.

Как распознать "Грады" и "Смерчи" по звуку

Выстрел ракеты напоминает шорох, а во время полета в небе ракета свистит. Реактивные системы залпового огня выпускают ракету одну за другой, поэтому звуки часто повторяются. Ракеты "Смерчей" летят немного быстрее, чем у "Градов".

Как распознать по звуку артиллерию

Долгий и тянущий свист сопровождает снаряд артиллерии. Мины летят немного медленнее, а снаряды гаубицы довольно быстрые. Это очень опасные звуки - немедленно прячьтесь в укрытие или падайте в углубление, а голову прикройте руками.

Вас также могут заинтересовать новости: