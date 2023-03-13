Во время шторма море на стороне украинцев, сообщила Наталья Гуменюк.

Из-за штормовой погоды российские захватнические войска заводят свои ракетоносители в пункты базирования.

Об этом рассказала пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона. Вечером она рассказала, что сейчас море и погода снова на стороне Украины.

"Штормовая погода заставила завести ракетоносители в пункты базирования, но мы знаем, что по меньшей мере один надводный ракетоноситель снаряжен и готов - это восемь ракет типа "Калибр", которые недавно находились на дежурстве в море и только из-за шторма были заведены", - отметила она.

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По ее словам, состав корабельной группировки оккупантов насчитывает пять кораблей, которые разведывают надводную обстановку и могут нести на бортах БПЛА.

"На данный момент можем сказать, что немножко отсрочена вероятность ракетной атаки, но остается большой. Поскольку ракетоносителю достаточно двух-трех часов, чтобы оказаться на боевом курсе. И шторм не такой критичный, чтобы он не получился", – сказала Гуменюк.

Массированные обстрелы Украины

Как известно, российские захватнические войска систематически наносят массированные ракетные удары по Украине. Последний состоялся 9 марта, тогда оккупанты выпустили по украинской территории 84 ракеты различного базирования.

По данным украинской разведки, в тот день Россия использовала месячный объем производства ракет для удара по Украине.

Между тем разведка Великобритании отмечает, что российские захватчики вынуждены делать большие интервалы между обстрелами, поскольку должны накапливать необходимое количество новых ракет.

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