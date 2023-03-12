Среди них нет ракетоносителей.

В Черном море на боевом дежурстве в настоящее время находится пять вражеских кораблей, сообщает пресс-центр Командования Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, по состоянию на 12 марта в Черном море на боевом дежурстве находится 5 вражеских кораблей. Ракетоносители РФ на данный момент отсутствуют.

Также сообщается, что в Азовском море – один вражеский корабль; в Средиземном море уменьшена численность группировки до семи российских кораблей, из них три - носители крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 20 ракет.

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Ситуация в Черном море - актуальное

11 марта руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире информационного телемарафона, что из-за шторма корабельная группировка врага в Черном море сократилась до четырех, ракетоносители заведены в пункты базирования.

Россия регулярно бьет "Калибрами" по материковой части Украины. Так, например, во время массированного ракетного удара 9 марта оккупанты выпустили по городам 81 ракету, из которых 20 ракет - морского базирования "Калибр".

В то же время, по наблюдению ВМС, Россия пытается держать боевые корабли подальше от зоны поражения украинскими ракетами, в так называемой "безопасном районе".

Накануне ракетных ударов ВСУ регистрируют подозрительную активность российского флота в Черном море.

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