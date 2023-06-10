Кадыров упрекнул Пригожина за его критику в адрес Минобороны РФ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о конфликте с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Кадыров рассказал, что Пригожин стал делать "завуалированно враждебные заявления" в адрес "Ахмата" еще в мае, после слов самого главы Чечни о том, что его батальон сменит ЧВК Вагнера в Бахмуте, если наемники Пригожина оставят город.

Чтобы все уладить, Кадыров позвонил Пригожину по "специальному мобильнику", который тот ему подарил. По словам Кадырова, они "пришли к согласию", но потом Пригожин выступил с заявлением, в котором сказал, что его пытались вывести на "риторику 90-х" и что "национальные меньшинства могут высказываться в адрес русских, а русские в их адрес безнаказанно высказываться не могут".

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"Чеченцы в России не меньшинство, а третья по количеству национальность, титульная, пора бы это знать", - прокомментировал это Кадыров.

Он отметил, что "бандитскую "стрелку" Пригожину никто не обещал". Из его поста следует, что в его конфликте с основателем ЧВК Вагнера поставлена "точка с запятой".

Кадыров также упрекнул Пригожина за его критику в адрес Минобороны РФ.

"Да, я сам пару раз критиковал решения Минобороны, но потом все-таки понял одну простую вещь: с высоты поля зрения Верховного Главнокомандующего лучше видно. И если решения и меры его устраивают, значит они правильные и выгодные для России", - написал глава Чечни.

Конфликт Кадырова с Пригожиным

Про этот конфликт стало известно в начале июня, когда Пригожин оценил способность чеченского батальона "Ахмат" "освободить" самопровозглашенную ДНР. В ответ соратники Кадырова призвали его перестать "болтать" и встретиться "лицом к лицу".

Позже главарь "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что уладил конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.