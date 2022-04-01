Он приехал в Украину по просьбе друга.

Известный канадский снайпер с позывным "Вали" рассказал, почему решил помочь украинским бойцам в войне против России.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Мужчина рассказал, что в Украину его позвал друг военнослужащий. Узнав о войне, "Вали" решил стать добровольцем.

"Ой, это так просто. Я просто не могу ничего не делать", - рассказал он.

Считается, что мужчина может ликвидировать до 40 противников в день, однако он отмахивается от такой статистики. Говорит, если будет возможность убить 100 россиян, то нажмет на пусковой крючок 100 раз. А будет один - убьет одного.

В разговоре с журналистами снайпер рассказал, что поражен храбростью украинских военных.

"В Украине невероятные солдаты. Одна из квартир была в огне. Я поднялся выше. Я чувствовал себя как еда, понимаешь, какая готовится на огне. Так было жарко. А украинский снайпер оставался там, работал. Огонь, все задымленное, а он там. И это только одна маленькая история о храбрости украинских воинов", - отметил он.

Снайпер отмечает, что ему нравится Украина, а украинские бойцы за это время стали для него друзьями.

"А вообще я люблю этот ваш суп. Это самый лучший суп в мире. Я знаю несколько слов — доброе утро, спасибо, право, лево, сюда, туда. Слава Украине, но мне сложно произносить", - рассказал он.

Свое имя он держит в секрете. Однако известно, что по профессии "Вали" программист. У него есть жена и маленький сын.

У "Вали" 12 лет военного опыта. Он воевал на территории Афганистана, Ирака и Сирии. Входит в состав 22-го Королевского полка Канады.

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