Советник главы ОПУ заявил, что Москва прямо шантажирует западные страны.

Российская Федерация пытается снять западные санкции при помощи шантажа. В этот раз Москва для своих целей использует продовольственный кризис и беженцев.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время беседы с российским правозащитников Марком Фейгиным.

"Два пальца, которые они всунули в бочок Западу. Первое - это беженцы, связанные с продовольственным кризисом, беженцы с Ближнего востока и Северной Африки, которые во многом зависят от продовольствия из Украины. Продовольственная карта, за которой маячит продолжение 2015 года в Европе, миллионы беженцев, раскачка ситуации до такой степени, что Франция, Италия и Германия возьмутся за голову и начнут решать кризис беженцев. Россия прямо грозит им", - говорится в сообщении.

По его словам, основная цель российского шантажа – снять западные санкции.

"И второе. Они поняли угрозу. Они предложили следующее: вы снимите с нас санкции, а мы откроем порты Украины для вывоза зерна и прочей сельскохозяйственной продукции, а иначе, сами понимаете, продовольственный кризис", - подытожил Арестович.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина не может экспортировать аграрную продукцию из-за того, что российские военные корабли в Черном море блокируют прохождение торговых судов. В частности, в Украине в апреле удалось экспортировать 1 млн 90 тыс. тонн зерна, тогда как в марте этот показатель составлял лишь около 200 тыс. тонн. До войны аграрии экспортировали около 5 млн тонн в месяц.

В свою очередь замглавы МИД РФ Андрей Руденко связал вопрос об открытии российской стороной доступа к портам в Украине с возможностью снятия санкций с российского экспорта, введенных Западом.

При этом в ООН заявили, что если Одесский порт не будет разблокирован, это усугубит продовольственный кризис.

В то же время президент Сенегала и председатель Африканского союза Маки Салл будет добиваться от России и Украины разблокирования экспорта зерна в целях избежания широкомасштабного голода. Для этого Салл собирается посетить Россию и Украину в ближайшее время. А в США заявили, что не будут снимать санкции в обмен на доступ к украинским портам.

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