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В результате агрессии России против Украины и санкций западных партнеров россияне уже потеряли около 100 тысяч рабочих мест. 

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Facebook.

Там подтвердили, что россиян ждет тотальная безработица и подсчитали следующие данные:

  • сеть ресторанов Mcdonald'S обеспечивала работой 62 тыс. россиян;
  • корпорация PepsiCo - 20 тыс. россиян;
  • IKEA - 15 тыс.;
  • Inditex - 9 тыс.;
  • KPMG - 4500;
  • PWC - 3700;
  • H&M - 3500;
  • LVMH - 3500;
  • L'Oreal - 2200;
  • Starbucks - 2000.

Всего по состоянию на 11.03.22 об освобождении из страны либо частичную, либо временную остановку операций сообщили более 330 иностранных компаний.

"Следовательно, после выхода с российского рынка 10 крупнейших западных компаний, работу потеряют еще не менее 120 тысяч россиян. А по прогнозу, до конца года без работы останутся около 9 миллионов россиян!", - сказано в сообщении.

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