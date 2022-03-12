В результате агрессии России против Украины и санкций западных партнеров россияне уже потеряли около 100 тысяч рабочих мест.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Facebook.
Там подтвердили, что россиян ждет тотальная безработица и подсчитали следующие данные:
- сеть ресторанов Mcdonald'S обеспечивала работой 62 тыс. россиян;
- корпорация PepsiCo - 20 тыс. россиян;
- IKEA - 15 тыс.;
- Inditex - 9 тыс.;
- KPMG - 4500;
- PWC - 3700;
- H&M - 3500;
- LVMH - 3500;
- L'Oreal - 2200;
- Starbucks - 2000.
Всего по состоянию на 11.03.22 об освобождении из страны либо частичную, либо временную остановку операций сообщили более 330 иностранных компаний.
"Следовательно, после выхода с российского рынка 10 крупнейших западных компаний, работу потеряют еще не менее 120 тысяч россиян. А по прогнозу, до конца года без работы останутся около 9 миллионов россиян!", - сказано в сообщении.