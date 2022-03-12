По прогнозу, до конца года без работы останутся около 9 миллионов россиян.

В результате агрессии России против Украины и санкций западных партнеров россияне уже потеряли около 100 тысяч рабочих мест.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Facebook.

Там подтвердили, что россиян ждет тотальная безработица и подсчитали следующие данные:

сеть ресторанов Mcdonald'S обеспечивала работой 62 тыс. россиян;

корпорация PepsiCo - 20 тыс. россиян;

IKEA - 15 тыс.;

Inditex - 9 тыс.;

KPMG - 4500;

PWC - 3700;

H&M - 3500;

LVMH - 3500;

L'Oreal - 2200;

Starbucks - 2000.

Всего по состоянию на 11.03.22 об освобождении из страны либо частичную, либо временную остановку операций сообщили более 330 иностранных компаний.

"Следовательно, после выхода с российского рынка 10 крупнейших западных компаний, работу потеряют еще не менее 120 тысяч россиян. А по прогнозу, до конца года без работы останутся около 9 миллионов россиян!", - сказано в сообщении.

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