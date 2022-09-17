Путин вторгся в феврале, чтобы оккупировать Киев и свергнуть прозападное правительство, напомнили в министерстве обороны США.

Российский президент Владимир Путин будет вынужден изменить цели войны в Украине, поскольку военное поражение и нехватка ресурсов доказывают неспособность РФ достичь первоначальных намерений Кремля.

Об этом заявил глава разведки Пентагона, генерал-лейтенант Скотт Берриер на конференции по разведке и нацбезопасности в пятницу, цитирует AP.

"Сейчас мы дошли до момента, когда, я считаю, Путину придется пересмотреть цели своей "операции". Потому что сейчас совершенно очевидно, что он... не способен сделать то, что намеревался сделать раньше", - сказал Берриер. Видео дня

В Пентагоне напомнили, что Путин вторгся в Украине 24 февраля с целью оккупации Киева и свержения прозападного правительства. Тогда как после полугода боев украинские войска сумели выгнать захватчиков из-под Харькова и заставили их бежать, в частности, на территорию России.

"Россияне планировали оккупацию, а не обязательно вторжение, и это отбросило их назад", - отметил Берриер, добавив, что Путин не хочет проводить всеобщую мобилизацию в России.

В то же время заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн добавил, что США не стоит недооценивать желание Путина реализовать свою первоначальную программу по оккупации всей Украины.

"Я не думаю, что у нас есть основания полагать, что он отошел от нее", - ответил Коэн.

США также не должны недооценивать "аппетиты Путина к риску", отметил он. Однако Пентагон не видит реальных подготовлений РФ к возможному применению ядерного оружия, до сих пор Кремль ограничивался лишь резкими заявлениями.

На саммите ШОС в Узбекистане Владимир Путин пообещал усилить агрессию против Украины, предупредив, что ВС РФ могут наносить удары по инфраструктуре страны, если ВСУ будут обстреливать территорию России.

Кроме того, глава Кремля заявил, что "освобождение" всего Донбасса является главной военной целью России, и что он не видит необходимости ее "пересматривать". "Мы никуда не спешим", - ответил Путин.

В ответ на поражение войск РФ под Харьковом оккупанты начали наносить удары по критической инфраструктуре украинских городов.

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