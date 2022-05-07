Коммунальщики устраняют повреждения.

В Одессе в результате ракетного удара повреждено здание котельной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских.

По ее словам, на месте разрушения работают коммунальные службы и помогают ликвидировать последствия удара.

Она отметила, что повреждены конструктивные элементы котельной (стены, потолок и т. д.), само оборудование не пострадало. На объекте ведутся восстановительные работы.

"В результате взрывной волны в ряде домов вылетели стекла, сейчас наши бригады ходят по подъездам и закрывают оконные проемы пленкой", - рассказала директор департамента.

Она отметила, это уже не первый удар по данному микрорайону (микрорайону Вузовский), она выразила благодарность местным жителям, которые вместе с коммунальщиками убирают мусор, выносят обломки. Чиновница пообещала, что сегодня-завтра в домах будут поставлены новые стекла.

Ранее УНИАН сообщал, что 7 мая 2022 года оккупанты выпустили по Одесской области 4 крылатые ракеты.

В тот же день, 7 мая, вражеские войска нанесли 6 ракетных ударов по Одессе.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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