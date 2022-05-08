Выбито почти 350 окон в квартирах и на лестничных клетках, ликвидация последствий продолжается.

В Одессе в результате вчерашнего ракетного удара повреждено 9 жилых многоквартирных домов, ликвидация последствий продолжается.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что 7 мая в результате нанесенного ракетного удара на территории микрорайона "Вузовский" были выбиты 343 окна в квартирах и на лестничных клетках домов.

"Сразу после завершения сигнала тревоги наши сотрудники начали ликвидацию последствий удара: собирали и вывозили разбитые стекла и конструкции, чинили окна, предоставляли жильцам пленку для быстрого временного ремонта", - рассказали в мэрии.

Как уточнили в Департаменте городского хозяйства Одесского городского совета, в результате этого обстрела непосредственно повреждены 252 квартиры. В настоящее время продолжается очистка территории от выбитых стекол и рам. На затягивание оконных проемов ушло 1 тыс. 800 кв. м пленки.

По состоянию на утро 8 мая оставалось завершить работы примерно еще в 25% квартир (с учетом тех, из которых временно выехали жильцы).

Взрывы в Одессе: что произошло

Как сообщал УНИАН, 7 мая оккупанты выпустили по Одессе шесть ракет, четыре попали в частное предприятие по производству мебели, две - во взлетно-посадочную полосу аэропорта. В близлежащих домах были выбиты окна.

Кроме того, в Одессе в результате ракетного удара повреждено здание котельной.

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