Несколько дней назад в Беларусь прибыли несколько новых эшелонов ВС России с личным составом и военной техникой.

Россия перебросила на территорию Беларуси еще два эшелона с личным составом и военной техникой.

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн подтвердила, что в Беларусь прибыли еще несколько новых эшелонов ВС России с личным составом и военной техникой. Аналитики группы сообщили, что два эшелона ВС РФ были отправлены со станции Кантемировка Воронежской области 8 и 9 января.

Первый состоял из 43 вагонов, из которых один пассажирский (около 50 человек) и 42 вагонов-платформ. Он прибыл на железнодорожную станцию Слоним Гродненской области 11 января в 00:15.

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По данным группы, среди техники в эшелоне прибыли: минимум два бензовоза Урал, два БТРа, шесть грузовиков Урал и КамАЗ, некоторые - КУНГи), и прицеп (генератор), один автокран КамАЗ, два бензовоза МАЗ и один УАЗ Патриот. На некоторых машинах был знак "Z".

12 января в 08:00, на станцию Слоним из Кантемировки прибыл еще один эшелон ВС РФ, насчитывавший уже 52 вагона: три пассажирских (около 150 человек) и 49 вагонов-платформ.

Всего в Беларусь из России на этот раз прибыла по меньшей мере 91 единица техники и около 200 человек личного состава.

Как Беларусь помогает РФ в войне против Украины

Беларусь постоянно помогает РФ вести войну против Украины. Именно из Беларуси зашли первые танки оккупантов на северные области Украины. Также российская авиация постоянно использует аэродромы Беларуси для ракетных ударов по Украине.

На территории Беларуси постоянно проходят совместные с Россией военные учения. В частности, на 16 января анонсированы очередные учения для авиации. 12 января в Генштабе рассказали об угрозах, идущих с территории Беларуси.

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