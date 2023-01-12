Всего в эшелоне было 48 вагонов.

В среду, 11 января, из Витебской области Беларуси в РФ был отправлен очередной эшелон с обученными на беларуских полигонах мобилизованными.

Всего в эшелоне, который покинул Беларусь, было 48 вагонов, сообщает проект "БелЖД".

Среди них 8 пассажирских (вмещают около 400 человек), 3 грузовых вагона (со снаряжением) и 37 вагонов-платформ (с колесной и гусеничной техникой).

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"Эшелон должен прибыть на ЖД-станцию Россошь (Воронежская обл, РФ) 15 января 2023 года. Отметим, что станция Россошь находится в 50 км от Луганской области Украины. Итого, с учётом новой информации, можно говорить об изменении численности группировки ВС РФ в РБ. Убыло из РБ: техника – не менее 37-и единиц (уточняется), личный состав – около 400 человек", – констатирует мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" и предполагает, что их могли перекинуть в направлении Луганска.

Ситуация в Беларуси

Страна-агрессор в течение последних недель продолжает усиливать группировку войск в Беларуси. По состоянию на конец декабря в Беларуси насчитывали до 10 тысяч военных РФ.

На прошлой неделе зафиксировали переброску из РФ в Беларусь четырех эшелонов с военными и техникой. 9 января Россия перебросила в Беларусь еще очередной эшелон с техникой и личным составом. Всего в составе находилось 40 вагонов, среди которых: 15 пассажирских (около 750 человек), 10 грузовых (в которых привезли снаряжение и боеприпасы) и 15 вагонов-платформ с колесной и гусеничной техникой.

Накануне в Беларуси "засветился" главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков. Он прибыл как глава комиссии Минобороны, которая инспектировала воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск, находящихся на полигонах беларуских вооруженных сил.

16 января должны стартовать очередные совместные учения РФ и Беларуси – на этот раз для авиационной компоненты. Эксперты предполагают, что цель бесконечных учений в Беларуси – держать Польшу и страны Балтии в напряжении, а также отвлекать украинских военных на северную границу.

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