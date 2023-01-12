Генерал прибыл в составе комиссии, которая инспектировала воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск.

В Беларусь прибыл главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков.

Как сообщили в Министерстве обороны Беларуси, Салюков прибыл как председатель комиссии Минобороны России. Комиссия проинспектировала воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск, находящихся на полигонах белорусских вооруженных сил.

"Во время работы проверено качество занятий по боевому слаживанию и дана оценка их готовности выполнить задачи по назначению в интересах военной безопасности Союзного государства", – сообщает пресс-служба МО РБ.

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Угроза со стороны Беларуси

На территории Беларуси постоянно проходят совместные с Россией военные учения. На 16 января анонсированы очередные учения - для авиационной компоненты. Военный эксперт Олег Жданов считает, что этими учениями Россия хочет держать Украину, а также Польшу и страны Балтии, в напряжении и отвлекать наших военных на северную границу.

Между тем, Москва продолжает насыщать Беларусь личным составом и вооружением. В частности, 9 января Россия перебросила в Беларусь еще один эшелон с техникой и военными ВС РФ.

Эксперт по экономическим и политическим вопросам Георгий Биркадзе заявил, что российские спецслужбы сформировали в Беларуси "охранное предприятие" для того, чтобы устраивать провокации под видом ВСУ. Так они хотят втянуть Беларусь в войну против Украины.

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