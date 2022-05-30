ВСУ держат ситуацию под контролем.

Ситуация в Северодонецке Луганской области тяжелая, но Вооруженные силы Украины держат ситуацию под контролем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Сейчас Вооруженные силы Украины принимают все исчерпывающие меры, чтобы не допустить, чтобы враг осуществил свои намерения. Речь идет об окружении группировки Вооруженных сил Украины в районах Северодонецка и Лисичанска", - сказал Мотузяник.

"Относительно самого Северодонецка ситуация сложная. На окраинах уже продолжаются уличные бои. Украинские военнослужащие сдерживают штурмовые действия противника, который также бросает личный состав, - где ему не удается, он отходит... Наша задача, самое главное, не допустить не только окружения, но и не допустить каких-либо успехов российских оккупантов на всех направлениях. Поскольку по общему замыслу обороны Украины мы должны вести боевые действия вплоть до освобождения всех наших территорий", - подчеркнул Мотузяник.

"Поэтому ситуация там тяжелая, но Вооруженные силы Украины - самое главное - держат ситуацию под контролем. Работает разведка. Все планы врага нам известны. Работает и наша воздушная разведка, поэтому у меня есть такие оптимистичные взгляды на эту ситуацию, но она очень тяжелая", - добавил спикер.

Напомним, что рашисты вблизи Северодонецка обстреляли эвакуационное авто, в результате чего погиб французский журналист.

В Северодонецке продолжаются бои, враг продвигается внутрь города. Оккупанты расстреливают машины волонтеров и врачей. Уже известно об исчезновении трех медиков, их авто нашли разорванным.

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