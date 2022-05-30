Жителям настойчиво советуют оставаться в укрытиях.

Российским оккупантам удалось продвинулись внутрь Северодонецка, что на Луганщине.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Рашисты продвинулись внутрь Северодонецка, продолжаются уличные бои. Жильцам настоятельно советуем оставаться в укрытиях. Надеемся, что пропавшие врачи живы, ведь в подбитой "скорой" тела не обнаружены", - рассказал Гайдай.

По его словам, волонтеры, которые ранее попали под обстрел чувствуют себя удовлетворительно

"В результате сегодняшнего обстрела эвакуационного транспорта под Лисичанском (еще не установлено была ли это авиабомба или снаряд крупного калибра) - погиб французский журналист, получил ранения патрульный полицейский, еще один журналист и переводчица получили контузию. Всех везут в больницу в Днепр", - рассказал Гайдай.

Также он подчеркнул, что эвакуация из Луганщины остановлена до стабилизации ситуации безопасности.

Напомним, Гайдай сообщил о том, что оккупанты расстреливают машины волонтеров и врачей. Уже известно об исчезновении трех медиков, их авто нашли разорванным.

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