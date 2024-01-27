Сигналы о готовности к переговорам являются имитационными, ведь Россия не отказалась от своих захватнических целей в Украине.

Любое прекращение огня на линии фронта в Украине пойдет на пользу России.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), Россия продолжает считать главными оправданиями вторжения в Украину требования относительно украинского "нейтралитета" и моратория на расширение НАТО. Любая гипотетическая уступка в отношении этих требований означала бы серьезное стратегическое и риторическое отступление со стороны Путина. Он не пойдет на это сейчас.

Призывы РФ к украинскому "нейтралитету" - это требования, чтобы Украина внесла изменения в свою Конституцию, чтобы изъять обязательства по приобретению членства в НАТО и обязательств не вступать в НАТО или Европейский Союз.

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Требования к такому "нейтральному статусу" являются целью десятилетних усилий Путина по требованию изменений в НАТО, которые ослабили бы Альянс до такой степени, что он был бы не в состоянии сдерживать или одержать победу над будущей российской агрессией в Восточной Европе.

Как отмечают аналитики, Путин вряд ли пойдет на уступки, поскольку он не прекратит преследовать свою цель контролировать Украину и ослабить НАТО, если только не потерпит решительного поражения.

В отчете ISW отмечается, что российские публичные лица могут имитировать заинтересованность в уступках относительно места Украины в западных институтах, пытаясь побудить Запад к опережающим уступкам в отношении территориальной целостности Украины. В сообщениях об открытости Путина к переговорам через негласные каналы не упоминается о готовности России отказаться от любой оккупированной украинской территории.

В РФ отмечают, что их цель - аннексия оккупированных украинских территорий или дополнительных территориальных завоеваний в Украине.

"ISW продолжает считать, что любое прекращение огня пойдет на пользу России, предоставляя ей время для восстановления и перегруппировки для будущих наступательных кампаний с теми же максималистскими целями и последующего территориального захвата в Украине", - говорится в отчете.

Нет никаких оснований полагать, что Путин не откажется от каких-либо обязательств позволить Украине интегрироваться в западные политические, экономические и военные институты, пока российские военные могут преследовать свои цели, чтобы не дать Украине это сделать".

Что предшествовало

Как сообщают западные СМИ, президент России Владимир Путин дает понять США, что готов обсудить завершение войны в Украине. Как сообщают источники Bloomberg, близкие к Кремлю, он сигнализирует через неофициальные каналы, что готов обсудить предстоящие меры безопасности для Киева.

Американские чиновники заявляют, что не знают о предполагаемых предложениях, которые могут оказаться пробным шаром, и не видят признаков того, что российский президент серьезно настроен на поиск путей прекращения боевых действий.

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