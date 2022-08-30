Успех Вооруженных сил Украины в освобождении территорий на Херсонщине будет зависеть от способности проведения длительных наступательных операций и от того, насколько сплоченными будут российские войска, созданные из различных военных формирований.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки в Twitter.
"С самого начала дня 29 августа несколько бригад Вооруженных сил Украины увеличили мощность артиллерийских обстрелов в секторах линии фронта на юге Украины. Украинские дальние точные удары продолжают срывать российские пополнения запасов. Сейчас невозможно подтвердить масштабы украинских продвижений", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что с начала августа Россия приложила значительные усилия для усиления своих оккупационных войск на западном берегу реки Днепр у Херсона.
"49-я общевойсковая армия Южного военного округа РФ, вероятно, была дополнена частями 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Большинство подразделений возле Херсона являются, вероятно, недоукомплектованными и зависят от ненадежных каналов снабжения благодаря паромным и понтонным мостам через Днепр", - заявляют в разведке.
В то же время, интеграция этих двух армий предусматривает значительную реорганизацию российских сил в Украине.
По данным разведки, существует реальная возможность, что Россия перешла к упорядочению нескольких полунезависимых оперативных командований, которые показали низкую эффективность в начале вторжения.
"Если Украина добьется успеха в проведении длительных наступательных операций, единство этой непроверенной структуры, вероятно, станет ключевым фактором устойчивости российской обороны на юге", - отмечается в сообщении.
Напомним, 29 августа в командовании армии Украины официально заявили о начале контрнаступления военных на Херсонщине. Продвижение наших воинов сопровождается разрушением логистики захватчиков на оккупированных территориях.
В ВСУ призвали не спешить с заявлениями о контрнаступлении наших воинов.