Украина пока не получила истребители ни от Польши, ни от Словакии.

Военный эксперт Олег Жданов указал на возможную причину того, почему Украина до сих пор не получила от союзников многоцелевые истребители четвертого поколения МиГ-29.

"Ни словацкие, ни польские МиГи до сих пор не переданы", - заявил он, отметив, что ранее все были уверены, что ВСУ получили эти самолеты еще летом 2022 года.

"Это мы думали, что их летом передали… Но, как говорят, доверяй - но проверяй. В эйфории никто не стал проверять. А оказалось, что до сих пор словацкие МиГи не переданы Украине. И мы до сих пор ведем переговоры о том, чтобы их передали", - добавил он.

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Жданов не исключает, что вероятной причиной и проблемой, из-за которой истребители не передают Украине, является оснащение самолетов авионикой израильской фирмы.

Получит ли Украина МиГ-29 - что сообщалось

Напомним, 10 февраля Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Брюсселе официально попросил Словакию о передаче истребителей МиГ-29. Теперь Словакия начнет переговоры с Еврокомиссией о возмещении этой военной помощи.

Позже президент Польши Анджея Дуды заявил, что украинские пилоты почти ежедневно проводят полеты на самолетах Миг-29, и что именно их Польша может передать значительно раньше другого вооружения.