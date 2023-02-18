Военный эксперт Олег Жданов указал на возможную причину того, почему Украина до сих пор не получила от союзников многоцелевые истребители четвертого поколения МиГ-29.
"Ни словацкие, ни польские МиГи до сих пор не переданы", - заявил он, отметив, что ранее все были уверены, что ВСУ получили эти самолеты еще летом 2022 года.
"Это мы думали, что их летом передали… Но, как говорят, доверяй - но проверяй. В эйфории никто не стал проверять. А оказалось, что до сих пор словацкие МиГи не переданы Украине. И мы до сих пор ведем переговоры о том, чтобы их передали", - добавил он.
Жданов не исключает, что вероятной причиной и проблемой, из-за которой истребители не передают Украине, является оснащение самолетов авионикой израильской фирмы.
Получит ли Украина МиГ-29 - что сообщалось
Напомним, 10 февраля Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Брюсселе официально попросил Словакию о передаче истребителей МиГ-29. Теперь Словакия начнет переговоры с Еврокомиссией о возмещении этой военной помощи.
Позже президент Польши Анджея Дуды заявил, что украинские пилоты почти ежедневно проводят полеты на самолетах Миг-29, и что именно их Польша может передать значительно раньше другого вооружения.