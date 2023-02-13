Эксперт считает, что, скорее всего, Украине передадут F-16.

Украине можно даже не рассчитывать на то, что ей передадут малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.

Уверенность в этом высказал военный эксперт Олег Жданов, назвав три главные причины, почему Запад не даст самолеты такого типа Украине: "Об F-35 даже речи не идет. Даже на F-22 Raptor можно не рассчитывать".

"Не надейтесь, дело в том, что F-35 - это машина совсем другого поколения. Это раз. Второе - стоимость этой машины просто запредельная по сравнению с F-16. И третье - страны стоят в очереди на получение F-35. Очень многие страны до сих пор не получили то, что они уже оплатили. Норвегия, Польша, Турция внесла предоплату на программу F-35, но им отказали по политическим мотивам. Британия получила, наверное, как лучшие друзья США, и то не весь комплект. Они только два авианесущих крейсера перевооружили. Они палубную версию F-35 получили", - заявил Жданов.

По его прогнозу, скорее всего, Украина получит истребители F-16, которые "самые распространенные: "Его достаточно во многих странах".

Истребители F-35 - общая информация

F-35 Lightning II (F-35 "Молния II") - семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Локхид-Мартин.

На F-35 использованы многие технологические решения, отработанные на F-22.

Самолет способен выявлять групповые пуски баллистических ракет на дальности до 1300 км, сопровождать данные цели и выдавать целеуказание по каждой из них в автоматическом режиме; обнаруживать иные наземные и воздушные цели; осуществлять навигацию при полете днем/ночью; предупреждать о ракетной атаке самолета; обнаруживать точки пуска ракеты, позиции работающей зенитной артиллерии; производить пуск ракеты "воздух-воздух" по цели, летящей за самолетом.