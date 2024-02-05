Указанное оружие обеспечит еще больше успехов на поле боя, уверен генерал.

В последующих пакетах военной помощи Украина ждет истребители F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300-500 километров. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, это "позволит Силам обороны Украины добиться еще больших успехов на поле боя и освободить территорию от врага".

Отвечая на вопрос, какое вооружение сыграло решающую роль на поле боя, Наев заявил, что в первый месяц полномасштабного вторжения РФ важную роль сыграли предоставленные транами-партнерами противотанковые ракетные комплексы NLAW, JAVELIN и переносные зенитно-ракетные комплексы STINGER, STARSTREAK, PIORUN.

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В дальнейшем снивелировать многократное преимущество россиян ВСУ помогли гаубицы М777А1, FH70 и самоходные артиллерийские установки CAEZAR, AHS Krab, PzН-2000, М109, рассказал генерал.

Кроме того, он отметил важность передачи Украине РСЗО М142 HIMARS и М270 MLRS, а также ЗРК средней дальности NASAMS, IRIS-T и Patriot:

"Мы получили надежную защиту от баллистических ракет противника "Искандер" и "Кинжал", - сказал Наев.

F-16 для Украины - актуальное

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили, что Силы обороны Украины значительно усилятся, получив западные истребители F-16:

"F-16, безусловно, помогут Украине в плане перехвата крылатых ракет и дронов. Безусловно, смогут в некотором роде отогнать российскую авиацию подальше и помочь нашим наземным войскам продвинуться в том или ином направлении".

Также сообщалось, что украинские пилоты уже летают в небе на многоцелевых истребителях F-16 с инструкторами.

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