При этом министр не раскрыл деталей процесса военных учений.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение украинских пилотов на F-16 "уже начались", но поставки истребителей начнутся после комплексной подготовки летчиков и технического персонала.

Как заявил министр в интервью "24 канала", украинские пилоты, инженеры и техперсонал начали обучение для освоения самолетов, а также повышают уровень знаний английского языка. Больше деталей он не раскрыл, впрочем добавил, что Нидерланды и Дания занимаются этим вопросом.

"Этот период подготовки в виде обучения будет потрачен на то, чтобы продолжить проект по пониманию, когда мы будем иметь самолеты напрямую. А еще главное - сколько", - отметил министр.

О передаче можно будет говорить только после того, как инструкторы подтвердят полученные навыки украинских пилотов и обслуживающего персонала. Именно количество подготовленного персонала и определит, сколько самолетов передают для нужд Воздушных сил.

Как отметил Резников, минимальный срок на подготовку пилотов составляет шесть месяцев. Нужна комплексная подготовка всех-от пилотов до техперсонала, ведь самолет не сможет выполнять боевое задание "без закрепленной за ним команды". Однако сколько именно надо времени для подготовки инженеров и техников - неизвестно.

"Чтобы строить оправданные ожидания - минимум 6 месяцев. Но не разочаровывайтесь, если это будет больше", - добавил Резников.

F-16 для Украины

Украина призывает передать истребители F-16 уже несколько месяцев подряд. Впрочем, процесс затягивается. На днях в США заявили, что Вашингтон вместе с европейскими союзниками работают над тем, чтобы обучение украинских пилотов на истребителях F-16 началось как можно скорее.

Учения украинских авиаторов должны были начаться еще в июне. В западных СМИ писали, что тормозить начало учений могут именно Соединенные Штаты Америки. В середине июля советник по нацбезопасности США Джейк Салливан сказал, что президент Джо Байден уже дал "зеленый свет", однако Европа требует еще несколько недель на подготовку.

По данным The Washington Post, ожидать завершение учений первой группы украинских пилотов можно по меньшей мере летом 2024 года.

18 августа Минобороны Дании заявило, что украинские военнослужащие начнут учиться работе с американскими истребителями F-16 в этой стране уже в конце этого месяца. В этих тренировках будет участвовать коалиция из 11 стран.

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