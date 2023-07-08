Ранее из-за миграционного вопроса распался коалиционный кабинет министров, которым руководил Марк Рютте.

В Нидерландах миграционный кризис перетёк в государственный: премьер-министр страны Марк Рютте подал в отставку.

К этому привели затянувшиеся разногласия по миграционной политике: в парламенте после жарких дебатов снова не смогли договориться по вопросу о мерах сдерживания потока просителей убежища. Как сообщает NOS, в том числе было предложение создать временный статус для беженцев и ограничить число родственников, которые могут воссоединиться с ними.

Сейчас в Нидерланды продолжает прибывать большой поток мигрантов, при этом в стране едва ли не самое строгое антимиграционное законодательство в ЕС. Ранее из-за миграционного вопроса распался коалиционный кабинет министров, которым руководил Рютте.

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Ожидается, что парламентские выборы пройдут в ноябре. Действующий кабинет министров продолжит исполнять обязанности, пока не будет сформировано новое правительство.

Отставка европейских лидеров - детали

Финский премьер-министр Санна Марин уйдет с поста, поскольку в апреле ее партия проиграла на выборах. Хотя правительство Марин официально ушло в отставку, она продолжит работу, пока в стране не сформируют коалицию.

Четыре года назад Санна Марин, которой сейчас 37 лет, стала самым молодым премьер-министром в мире.

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