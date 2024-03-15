Ранее сообщалось, что Франция передала Киеву новейшие Armement Air-Sol Modulaire.

В сеть выложили фото истребителя МиГ-29 Воздушных Сил ВСУ с подвешенной управляемой авиабомбой AASM Hammer-250 - одной из версий Armement Air-Sol Modulaire (AASM). Об этом сообщает Defense Express.

"Это первое фото МиГ-29 в строю ВСУ с французской управляемой бомбой, причем выполненное во время полета самолета", - пишет издание.

Кроме новой бомбы, истребитель также несет подвешенный топливный бак. На основе анализа фото эксперты пришли к выводу, что для AASM используют пилоны, которые очень похожи на те, что ранее использовали для американских управляемых бомб JDAM-ER.

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На основе этого можно предположить, что адаптация украинских МиГ-29 под французские Armement Air-Sol Modulaire не требовала значительной переработки держателей. Кроме МиГ-29 под новые бомбы адаптировали Су-24.

Напомним, впервые о применении Украиной AASM стало известно в начале марта. Тогда их использовали для удара по Авдеевскому коксохимическому заводу, который на тот момент уже контролировали россияне.

AASM Hammer - справка

Armement Air-Sol Modulaire разработали в недрах французской Safran Electronics & Defense. В состав базовой версии боеприпаса входят носовой модуль с системой наведения, хвостовой модуль, который имеет оперение и ракетный ускоритель, а также обычная неуправляемая 250-килограммовая бомба.

По данным из открытых источников, AASM может поражать цели на дальности около 70 км. В этом смысле ее можно сравнить с российскими УМПК. В то же время эксперты считают, что французское оружие более точное. Штатным носителем Armement Air-Sol Modulaire выступает в частности истребитель Dassault Rafale.

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