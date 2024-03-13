Украина стала заложником политических игр, отмечает она.

Сейчас очень тяжелая ситуация с помощью США, где уже более полугода не могут принять нужное решение о предоставлении Украине денег, за счет которых будет покупаться оружие и поддерживаться функционирование украинского бюджета.

О перспективах получения кредита рассказала в эфире телемарафона глава временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи, народный депутат Украины Александра Устинова.

"Будет это кредит или безвозвратная помощь - Украина сейчас готова на все. Если это будет кредит с очень льготными условиями, именно для поддержки нашего бюджета, а мы говорим о прямых бюджетных вливаниях. За последние два года Америка более миллиарда долларов ежемесячно вливала в украинский бюджет для того, чтобы держать экономику. И если мы говорим об этих деньгах, то это может нам помочь", - акцентировала депутат.

Она отметила, что оружие Штаты не могут поставлять в кредит. "Поэтому они говорят, что давайте оружие Украине предоставлять, как и давали. А те деньги, которые украинцам нужны, в пакете который проголосовал Сенат на 7,9 млрд. долларов, предоставим Украине в виде кредита. В принципе нас это устраивает", - подчеркнула Устинова.

Украина стала заложником политических игр, которые сейчас очень накаляются, вместе с набирающей обороты предвыборной кампанией в США.

"Был проголосован Сенатом, где большинство имеют демократы, законопроект, в котором уже нет вопроса границ, а исключительно помощь Украине, Израилю и Тайваню. Его можно было бы выносить на голосование в зал. Но республиканское большинство готовит свой отдельный законопроект, который могут проголосовать в конце марта, в лучшем случае. А после этого он снова должен идти обратно в Сенат. А там не факт, что демократы, которые проголосовали уже другой пакет, проголосуют за пакет республиканцев из Палаты общин", - пояснила она.

Кроме того, плохим знаком для Украины можно считать недавнюю встречу Трампа с Орбаном. "Мы понимаем, что это было такое прямое замечание нам, кто является сейчас партнером, с которым готовы встречаться. А учитывая то, что сейчас Трамп имеет огромное влияние на Конгресс и на своих конгрессменов-республиканцев, очень хочется надеяться, что эта встреча с Орбаном не станет тем событием, которое остановит помощь Украине", - отметила Устинова.

Относительно размера финансовой помощи от США, в которой нуждается украинский бюджет, то в сентябре прошлого года речь шла о 13 млрд. долларов, ведь рассчитывалось около одного миллиарда в месяц. Теперь пакет, который был проголосован Сенатом,уменьшен до 7,9 млрд. долларов. "Эта сумма мо жет быть увеличена, если она будет в кредит, или может остаться такой же. Это будет на усмотрение самих парламентариев", - пояснила она.

Депутат прогнозирует, что ситуация с вопросом помощи Украине в Конгрессе США станет понятна до конца марта или апреля. "Если ничего не будет проголосовано в марте-апреле, то нам придется обращаться к нашим европейским коллегам, чтобы они докупали то оружие, которое нам предоставляли США и поставляли в Украину. Если будет проголосовано в нижней Палате то, что они сейчас обещают, то у нас есть большие шансы, что это будет принято", - резюмировала Устинова.

Задержка помощи от США: последние новости

Как сообщал УНИАН, в американском Конгрессе продолжаются дискуссии относительно помощи Украине. Известно, что республиканцы разрабатывают альтернативный проект, в котором хотят часть невоенной помощи предоставить в виде кредита.

12 марта Белый дом объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи на сумму 300 миллионов долларов. В него вошли снаряды для артиллерии и ракеты GMLRS к HIMARS.

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