Подразделения ракетных войск поразили два склада боеприпасов противника.

Российские оккупанты не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра, в течение суток там было девять вражеских штурмов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

При этом отмечается, что все они были безуспешны для оккупантов, а украинские воины и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

Война в Украине 8 января - ситуация на фронте

Отмечается, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

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Снова была горячо на Авдеевском направлении, где наши защитники отбили 3 атаки врага в районах Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 14 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направления силы обороны продолжают сдерживать противника недалеко от Новомихайловки Донецкой области, где враг 7 раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника южнее Красного, западнее Ивового и севернее Новопрокоповки Запорожской области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

По данным Генштаба, на Купянском направления Силы обороны отразили 5 вражеских атак возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака врага восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки противника вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

По данным Генерального штаба, подразделения ракетных войск поразили 2 склада боеприпасов противника. Также отмечается, что в течение суток произошло 55 боевых столкновений.

Враг в течение суток враг нанес 55 ракетных и 16 авиационных ударов по Украине, совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

Атака России 8 января

Как сообщал УНИАН, представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что 8 января применил большое количество ракет, летящих по баллистической траектории. Сбить их можно только с помощью системы, такой как Patriot.

По его словам, было выпущено по территории Украины большое количество ракет, в частности, "Кинжалы", и ракеты, которые заходят по баллистике - это Х-22, также шесть "Искандеров", С-300, С-400. Он отметил, что многие уже говорят, что не слишком хороший процент сбития сегодня, но 18 из 24 тоже довольно неплохой результат, учитывая количество средств воздушного нападения.

Игнат отметил, что во время ночной атаки по Украине, перед ракетным ударом, россияне запустили ударные БПЛА, которые все без исключения были уничтожены Силами обороны.

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