На Делимханова завязаны не только военные вопросы, но и финансовые, отметил Березовец.

Соратник главаря Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов до сих пор не вышел на связь после того, как появилась информация о его ликвидации в Украине. Политтехнолог и офицер ВСУ Тарас Березовец не исключает, что он мог выжить.

"Судя по тому, что сообщали наши источники, связанные с Силами специальных операций, он-таки попал под замес. Вопрос только - насколько серьезно он попал. Мы можем допустить, что он действительно мог получить ранения, но насколько они были серьезными, я не берусь судить", - отметил он.

По его словам, на Делимханова завязаны не только военные вопросы, но и финансовые:

"Он - консильери при боссе мафии, который знает очень многое, знает очень много тайной финансовой кухни намного больше, чем знает даже сам Кадыров…Кадыров прекрасно понимает, что, если с таким человеком, как Делимханов что-то случится, он может утянуть за собой многие финансовые концы, условно говоря, вот эти все бухгалтерские книги, доступа к которым у Кадырова даже нет. И не факт, что есть дубликаты всех этих счетов, паролей к ним. Он вполне является носителем уникальной информации".

Адам Делимханов - что сообщалось о его ликвидации

Напомним, на днях украинский военный сообщил, что ликвидирован соратник главаря Чечни Рамзана Кадырова. Отмечалось, что Адам Делимханов с "кадыровцами" находился в Запорожской области.

Кадыров же заявил, что его соратник Делимханов жив: "Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации".