Система, по информации Bild, может быть полностью запущена в Украине с ноября.

В правительстве ФРН обсуждают передачу Украине немецкой системы ПВО IRIS-T SLM с дальностью действия 40 километров (высота – 20 километров).

Об этом пишет Bild.

Эта система позволяет отражать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы, тем самым обеспечивая безопасность воздушного пространства.

Система, по информации Bild, может быть полностью запущена в Украине с ноября.

Как только поставку одобрят, украинские военные смогут начать обучение использованию системы в Германии.

Украина заинтересована в закупке в общей сложности десяти таких систем. Они могут быть произведены в течение следующих трех-четырех лет.

Предложение от компании DIEHL уже как минимум две недели находится в комитете по безопасности. Но пока ничего не решено.

Посол Украины Андрей Мельник посетил на этой неделе Берлин вместе с главой МИД Дмитрием Кулебой. Согласно информации BILD, окончательного решения Минфина, вероятно, еще не было.

Во время выступления в Бундестаге канцлер Олаф Шольц заявил, что Украине будут переданы системы ПВО, отмечает издание.

Позиция Германии

Многие годы правительство Меркель давало "добро" на поставки России комплектующих "двойного назначения" в обход санкций.

Ситуация кардинально изменилась после 24 февраля 2022 года – из-за широкомасштабного наступления РФ на Украину.

Тем не менее, Германию во главе с Шольцом неоднократно критиковали за нерешительную позицию касательно военной поддержки Украины.

Канцлер считает, что поставки тяжелого вооружения могут якобы спровоцировать Кремль на еще большую агрессию.

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