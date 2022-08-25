Вражескую технику уничтожили зенитно-ракетные войска Вооруженных сил Украины.

В течение 24 августа на востоке Украины уничтожены два вертолета и беспилотник российских захватчиков.

Об этом сообщает группировка Объединенных сил в социальной сети Facebook.

"Подразделения и части ПВО на востоке Украины продолжают отмечать День Независимости! В течение дня, зенитно-ракетные войска уничтожили БПЛА Орлан-10, вертолет Ка-52 и вертолет Ми-8!",- говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля всего в Украине уничтожено 199 вертолетов и 819 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

Также на Черниговщине украинские военные сбили два беспилотника оккупантов.

Ранее известный ливанский исследователь и журналист Элайджа Магье сообщил, что Россия заказала у Ирана около 1000 ударно-разведывательных беспилотников. По его словам, такие БПЛА как "Shahid 129" могут летать более суток.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, когда они могут прибыть на фронт. Он имеет информацию о том, что иранские инструкторы уже начали обучать российских операторов пользоваться беспилотниками "Shahed 129".