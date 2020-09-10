Офис президента ищет грамотных юридических решений, чтобы закончить войну на Донбассе и сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины.

Запланированное по результатам внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы совместное инспектирование в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ временно отменяется.

Об этом стало известно из источников в Офисе президента.

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«Инспектирование сегодня не будет. Оно не переносится, а пока временно отменяется», - сообщили источники.

«Представители террористических организаций «ДНР», «ЛНР» сидели в составе СЦКК еще с 2014 года. Их участие в переговорах определено минскими договоренностями, подписанными еще Порошенко, сейчас они находятся в ТКГ. Хотя не имеют юридической силы», - отметили в Офисе президента.

Также было указано, что Украина не проводит диалог с террористами, именно поэтому президент Украины напрямую говорит с президентом РФ Владимиром Путиным, ведь за столом переговоров может быть только Россия, которая и является агрессором.

«Но с этим достоянием, подписанным Петром Порошенко, что-то надо делать. Вспомним, что 2015 года по результатам переговоров лидеров незаконных вооруженных формирований, под Комплексом мероприятий по выполнению Минских договоренностей стояли подписи террористов Захарченко и Плотницкого. Порошенко умело забыл об этих решениях, с которыми нынешней власти что-то надо делать, и сейчас раскачивает общество манипуляциями. И это только один пример», – убеждает источник.

Сейчас Офис президента ищет грамотных юридических решений, чтобы закончить войну на Донбассе и сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Хотя предыдущая власть сделала все, чтобы дорога к миру была сверхсложной», - считают в Офисе президента.

Ситуация в районе Шумов и угрозы боевиков: все подробности

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал 7 сентября открыть огонь по украинским укреплениям вблизи населенного пункта Шуми. По его мнению, инженерные сооружения Объединенных сил, расположенные возле Шумов, являются незаконными.

Командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что украинские войска не нарушали никаких договоренностей по оборудованию инженерных сооружений в районе Шумов.

6 сентября специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что со стороны Объединенных сил не было нарушения договоренностей о перемирии на Донбассе.

9 сентября Трехсторонняя контактная группа провела внеочередное заседание с целью недопущения срыва режима прекращения огня на Донбассе. Участники консультаций договорились о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.

В Офисе президента заявили, что договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместное инспектирование в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ была достигнута с целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций.

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Автор: Константин Гончаров