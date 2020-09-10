В ближайшее время должны созвать новое заседание ТКГ.

Россия и боевики так называемой "ДНР" выдвинули новые требования относительно совместной инспекции в районе села Шумы Донецкой области, которые не обсуждались в ходе внеочередной Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Читайте такжеКравчук подтвердил, что боевиков пустят на "инспектирование" украинских позиций на Донбассе (видео)Об этом говорится в обращении главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука к представителю ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау и модератору Рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ, главе СММ ОБСЕ в Украине Халиту Чевику, передает "Украинская правда".

"Российская сторона и приглашенные из отдельных районов Донецкой области Украины выдвинули новые требования, которые не обсуждались в ходе внеочередной видеоконференции Трехсторонней контактной группы 09.09.2020, в частности: посещение новых точек, осуществление фото- и видеофиксации, подписание совместного протокола", – говорится в документе.

Украинская делегация в ТКГ считает, что упомянутые выше требования грубо нарушают достигнутые договоренности.

В связи с этим было внесено предложение перенести встречу в районе Шумов и обсудить ситуацию в рамках внеочередного заседания ТКГ. Новое заседание должно быть созвано в кратчайшие сроки.

Ситуация в районе Шумов и угрозы боевиков: все подробности

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал 7 сентября открыть огонь по украинским укреплениям вблизи населенного пункта Шуми. По его мнению, инженерные сооружения Объединенных сил, расположенные возле Шумов, являются незаконными.

Командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что украинские войска не нарушали никаких договоренностей по оборудованию инженерных сооружений в районе Шумов.

6 сентября специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что со стороны Объединенных сил не было нарушения договоренностей о перемирии на Донбассе.

9 сентября Трехсторонняя контактная группа провела внеочередное заседание с целью недопущения срыва режима прекращения огня на Донбассе. Участники консультаций договорились о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.

В Офисе президента заявили, что договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместное инспектирование в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ была достигнута с целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций.

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Автор: Катерина Шварц