Встреча советников лидеров стран "Нормандской четверки" оказалась под угрозой из-за обстрела со стороны боевиков возле Шумов и сорванной инспекции позиций украинской армии.

К инспекции украинских позиций боевиками в районе поселка Шумы стороны смогут вернуться через несколько дней.

Об этом в эфире ТСН.Ранок заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Это уже провокация мы считаем. Мы будем изучать ситуацию, почему это произошло. Тогда станет понятно, перенос ли это, встречи, например. Ситуация меняется каждый день. Я пока не могу говорить о результате", - сказал он.

В сюжете также отмечается, что встреча советников лидеров стран "Нормандской четверки" оказалась под угрозой из-за обстрела со стороны боевиков возле Шумов, а следовательно сорванной инспекции позиций украинской армии. Именно совместный с боевиками осмотр укреплений Вооруженных сил были одним из условий встречи в Берлине.

Кроме того, боевики с россиянами неожиданно потребовали проверить другие украинские позиции, снимать на видео все, да еще и составлять протоколы.

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Ситуация вблизи Шумов и угрозы боевиков: все подробности

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушение украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины. Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право" устранить указанные нарушения самостоятельно.

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября так и не состоялся. Украина из-за угроз Пушилина созвала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

7 сентября Пушилин "перенес" дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" ее на 10:00 9 сентября. Впоследствии боевики "ДНР" во второй раз "перенесли" анонсированный обстрел и предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.

9 сентября ТКГ провела внеочередное заседание с целью недопущения срыва режима прекращения огня на Донбассе. Участники консультаций договорились о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.

В офисе президента заявили, что договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ была достигнута с целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций.

Однако, совместное инспектирование 10 сентября сорвалось. Россия и боевики "ДНР" выдвинули новые требования по совместной инспекции в районе села Шумы Донецкой области, которые не обсуждались в ходе внеочередной конференции Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

В ОП сообщили, что согласованное "инспектирование" не состоится в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.

10 сентября днем российско-оккупационные войска на Донбассе открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям вблизи населенного пункта Шумы.

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Автор: УНИАН