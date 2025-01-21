Сейчас Силы обороны вынуждены экономить снаряды и технику на фронте.

Украинские защитники на фронте уже почувствовали приход новоизбранного президента США Дональда Трампа к власти. Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

"Все готовятся к выполнению тех обещаний, которые давал Трамп. Что надо сокращать помощь Украине. Под занавес Байден дал просто огромные пакеты помощи. Там было 500 ракет для систем ЗРК и пакеты с артиллерийскими снарядами. Это делалось для того, чтобы у Трампа не было таких мощных рычагов. Чтобы он одновременно не смог перекрыть всю помощь", - сказал Нарожный.

Он отметил, что на фоне потенциальной политической неопределенности, на фронте сейчас происходит дозирование техники и снарядов Силами обороны Украины.

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"Мы уже увидели этот приказ на три месяца остановить всю международную помощь. Хотя здесь непонятно, попадает ли под это Украина. И с большой вероятностью - нет. Но все равно, мы должны готовиться, что у нас на время будет приостановка поставок оружия. Сейчас фронт это чувствует. В последний месяц задача Байдена была наполнить арсеналы Украины для того, чтобы мы могли продержаться все время политической неопределенности. Пока Трамп поднимет трубку и наберет Путина, пока он поймет, что это тупик. Пока он поймет, что надо сделать, расставит людей на позиции", - добавил Нарожный.

Заявления Трампа относительно войны в Украине: последние новости

Накануне журналисты Associated Press сообщили, что в первый день у власти Дональд Трамп приостановил всю международную помощь от США сроком на три месяца.

В своей речи во время инаугурации новоизбранный президент США не сказал ни одного слова об Украине. По мнению журналистов CNN, это может быть связано с осознанием Трампом масштабов проблемы войны в Украине.

Впоследствии Трамп заявил, что говорил с Владимиром Зеленским. По словам президента США, его украинский коллега высказался за начало мирных переговоров. Тогда как позицию России он пока не знает.

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