В его выступлении упоминались Панама, Китай, Мексика, Израиль и даже Марс, но Украина и Россия остались без внимания.

Новый президент США Дональд Трамп во время своего первого обращения к американцам на церемонии инаугурации в понедельник, 20 января, не упомянул об Украине.

"Мы будем измерять свой успех не только битвами, которые мы выигрываем, но и войнами, которые мы заканчиваем, и, что самое важное, войнами, в которых мы никогда не участвуем", - заявил Трамп, цитирует CNN.

Это заявление было ближайшим к упоминанию об Украине, которая до недавнего времени казалась одним из главных направлений его внешней политики. Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал достичь мира: сначала до своей инаугурации, затем в первые 24 часа после вступления в должность, а позже - в течение шести месяцев. В его выступлении упоминались Панама, Китай, Мексика, Израиль и даже Марс, но Украина и Россия остались без внимания.

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CNN пишет, что такое молчание можно объяснить по-разному, но есть две самые очевидные причины. Во-первых, после получения исполнительной власти Трамп мог решить воздержаться от комментариев относительно своей позиции и сроков завершения войны. Это кажется наиболее рациональным подходом, учитывая сложность задачи и нежелательность создавать дополнительное давление в виде публичных обязательств.

Во-вторых, возможно, Трамп осознал масштабность проблемы и понял, что его идея быстрой победы недостижима в краткосрочной перспективе. Вероятно, он готов принять длительный и сложный процесс, который может пойти на пользу амбициям российского правителя Владимира Путина. В таком сценарии Трамп и его союзники могут потерять энергию, единство и терпение, соглашаясь на компромиссный и неидеальный результат, который удовлетворит аппетиты Москвы к новым территориям и влиянию.

Первые заявления Трампа об Украине

Как сообщает УНИАН, президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете сделал свои первые заявления о войне в Украине.

Он вспомнил о своих заявлениях как кандидата на президентских выборах о том, что он может завершить войну в Украине за 24 часа. В то же время Трамп отметил, что у него еще есть полдня, чтобы достичь этой цели.

"Мы постараемся сделать это как можно скорее. Знаете, война между Украиной и Россией вообще не должна была начинаться", - сказал он.

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