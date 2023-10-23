Специалисты давно исследуют, как это "должно работать и как это нам поможет".

В Украине сейчас работает собственная система оповещения о воздушной угрозе. Однако для собственной безопасности нужно учитывать характер опасности. Так, в случае баллистики у граждан после сигнала есть считанные минуты, чтобы укрыться.

"Здесь надо понимать. Если летит крылатая ракета, то есть определенное время для того, чтобы оповестить население, включить сирены воздушной тревоги. Ну а если летит баллистика - это считанные минуты", - отметил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Спикер добавил, что если противник бьет из реактивных систем залпового огня или крылатыми ракетами с небольшого расстояния - нужны "дополнительные источники информации, чтобы как можно быстрее известить население об опасности".

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Он также раскрыл, работает ли у нас израильская система оповещения. По его словам, специалисты давно исследуют, как это "должно работать и как это нам поможет".

"Не могу даже детализировать. Потому что я ничего об этом абсолютно сейчас не знаю... Если поможет, то слава Богу. У нас и так сейчас в конце концов работает система оповещения, как может работать", - сказал Игнат.

Израильская система оповещения - что известно

В апреле этого года УНИАН сообщал, что сверхсовременную систему оповещения о воздушной угрозе Tzeva Adom передаст Украине Израиль. С ее помощью украинцы должны были бы раньше узнавать о подлете вражеских ракет и беспилотников, причем даже тех, которые до этого не видело ПВО.

В мае Украина получила первые три из 16 радаров RADA ieMHR производства израильской компании RADA Electronic Industries. Израильская система безопасности использует именно эти радары для идентификации и классификации самолетов и ракет. Они также подключены к системе оповещения, предупреждающей работников полигона, которым угрожает опасность, о необходимости скрыться.

Также в том месяце в Киеве прошли испытания гражданской системы предупреждения о ракетных ударах, которую Израиль разработал для Украины.

Однако громкие уведомления вызвали негатив у украинцев. Позже киевские чиновники пообещали их не присылать.

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