Сегодня в ходе последней воздушной тревоги украинцам опять пришло громкое экстренное уведомление от КГГА, но от причастности к ним там отказались.

Ранее киевские чиновники пообещали не присылать больше экстренными оповещения о воздушной тревоге, поскольку на них люди массово негативно реагируют из-за очень громкого и резкого звукового сигнала.

Однако сегодня в ходе последней воздушной тревоги украинцам опять пришло громкое экстренное уведомление от КГГА, но от причастности к ним там отказались.

"Экстренные оповещения с громким сигналом о воздушной тревоге и других угрозах рассылает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям через свою систему оповещения. Городские власти Киева сообщают о воздушной тревоге только через приложение Киев Цифровой и официальный Telegram-канал КГГА", - сообщили там.

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Отметим, что ранее в комментариях под одним из постов на своей официальной странице в ФБ администраторы ГСЧС заявили, что оповещения рассылают не они, а чиновники КГГА.

Сегодня ГСЧС дала разъяснение об оперативном информировании населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций через мобильные телефоны.

"В 2022 году ГСЧС при проведении модернизации общегосударственной автоматизированной системы централизованного оповещения совместно с операторами мобильной связи Украины реализована возможность информирования населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций на мобильные телефоны, в том числе об угрозах военного характера, прежде всего о воздушной тревоге в регионах нашей государства", - сказано в сообщении.

Там отметили, что в настоящее время система оповещения настроена и позволяет областным и Киевской городской военным администрациям рассылать информацию об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозах военного характера населению на мобильные телефоны в своих регионах.

Оповещение о воздушной тревоге в Украине - детали

Израиль заявил, что поможет разработать "умную" систему оповещения о воздушных тревогах.

В настоящее время украинская и израильская стороны ведут диалог об адаптации в Украине системы раннего оповещения о воздушной тревоге. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михель Бродский

"Израиль обещал предоставить Украине систему раннего оповещения. Израиль выполнит обещание. В настоящее время идут переговоры о том, как систему адаптировать для нужд Украины", - сказал посол.

Он отметил, что в его стране система работает хорошо, но угрозы в Израиле и Украине очень отличаются.