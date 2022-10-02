Украина уже сегодня, независимо от того, когда закончится война, нуждается в срочном восстановлении инфраструктуры.

Сенат США утвердил 350 миллиардов долларов на восстановление Украины.

Об этом сообщил глава республиканской партии по 45 избирательному округу Нью-Йорка Борис Пинкус.

"Несколько недель назад Сенат США утвердил 350 миллиардов долларов на восстановление Украины. И это только начало. Тем более, что план Маршалла, который будет разработан, он включает активнейшее участие всех европейских стран", - сообщил Пинкус.

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По его мнению, это направление должно стать более интенсивным.

"Украина уже сегодня, независимо от того, когда закончится война, нуждается в срочном восстановлении инфраструктуры тех регионов, которые понесли убыток. В этом направлении работает и Конгресс США, и администрация Байдена", - отметил Пинкус.

Финансовая помощь США для Украины: что известно

19 мая сенат Соединенных Штатов Америки окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на 40 млрд долларов. Пакет был одобрен большинством голосов и отправлен на подпись президенту США.

21 мая Джо Байден подписал его.

21 сентября президент США сообщил, что США выделили на помощь Украине уже более 25 млрд долларов.

29 сентября Сенат США поддержал выделение Украине 12,4 млрд долларов финансовой помощи. Председатель Юридического комитета Сената США Линдси Грэм заявил, что дополнительная помощь для Украины, предусмотрена законопроектом с $12 миллиардов для Украины, также содержит финансирования, которое "поможет украинцам пережить оставшуюся часть года, не выключать свет и оплачивать счета".

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