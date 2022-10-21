По его словам, в Мариуполе у России было полное преимущество.

За историю мира не было такого соотношения военных сторон, как было во время обороны Мариуполя.

Почему оборона города была неэффективной, и кто за этим стоит - в интервью Наталье Мосейчук рассказал начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич "Тавр", который вернулся из российского плена.

По его словам, в Мариуполе у России было полное преимущество.

"Преимущество в авиации (у нас не было ни одного самолета!), у нас не было корабельной артиллерии, на нас были завязаны - тогда я думал, что было 20 тысяч, сейчас я понимаю, что больше - военных РФ, ракетные системы залпового огня, артиллерия, танки и так далее. У нас все заканчивается, не восстанавливается, а у них еще и ротация происходила - то есть они завозят одну БТГ - она 2 недели - месяц повоевала, устала (потому что это утомительно!) и потом меняется", - вспоминает защитник.

Как так случилось, что Мариуполь взяли? По словам Кротевича, у него есть четкие фамилии, которые он готов озвучить в генпрокуратуре.

"Когда я закончу вопрос с обменом пленных, когда полк Азов получит танки и артиллерию, которую мы потеряли на Азовстали, я обязательно напишу письмо в Офис генпрокурора, чтобы люди, которые виновны в том, что оборона Мариуполя произошло вот так, как она произошла, понесли наказание", - подчеркнул "азовец".

По его словам, ситуация с обороной Мариуполя - это оперативно-стратегический уровень того, что там произошло.

"Я являюсь свидетелем, один из не многих - я, "Рэдис" (командир "Азова" Денис "редис" Прокопенко-УНИАН) и старший лейтенант Харьков (Харьков Андрей - начальник оперативного отдела ОЗСП "Азов" - УНИАН), который, к сожалению, погиб, - мы были свидетелями того, как происходило планирование обороны Мариуполя. Тогда уже мы говорили об этом, что есть проблемы. Я человек радикальный, эмоциональный. "Рэдис", конечно, более сдержанный, но более четкий, потому что он командир. Если вопрос есть в том, Мариуполь сдали? Я скажу, что нет. Это просто халатное отношение к врагу и к планированию. Я с 2015 года понимал, что направление Крыма - не закрыто. Продвижение вражеских войск из Крыма было логичным, поэтому участок соединения оккупированного полуострова с материковой Украиной необходимо было защищать. Да, мы бы оказались в окружении, потому что само кольцо Мариуполя закрыла другая группировка - восточная, которая прошла между Волновахой и Мариуполем - они закрыли кольцо между Никольским и Мариуполем. Мы ждали десантной высадки (российских войск - УНИАН) с морского побережья - ее так и не произошло. Было пополнение сил выше Бердянска, но это не зона ответственности Объединенных сил. Это должно было контролировать ОК "Юг". Меня это очень задевало, когда мы были на Азовстали, не спали вообще, но опыт, который мы получали (мы все считали, что мы погибнем!), я считал, что надо передавать, об этом говорить, и я хотел бы, чтобы люди, которые виновны, понесли ответственность", - отметил Кротевич.

Оборона Мариуполя

Как сообщал УНИАН, защитники "Азовстали" в Мариуполе героически держали оборону около двух месяцев, отвлекая на себя силы противника и не давая ему двигаться на другие направления.

Российские оккупанты уничтожали "Азовсталь", выпуская по территории меткомбината ракеты и сбрасывая бомбы, стреляя из артиллерии и танков, при этом проводя наземные атаки и штурмы.

16 мая Генштаб ВСУ сообщил, что высшим военным командованием было отдано приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали" сохранить жизни личного состава. Отмечалось, что гарнизон выполнил поставленную боевую задачу.

После полуночи 17 мая началась операция по спасению заблокированных на территории "Азовстали" защитников Мариуполя.

По данным Минобороны, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в оккупированном Новоазовске были эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в оккупированную Оленевку.

Впоследствии СМИ сообщили, что из "Азовстали" было эвакуировано в общей сложности около 1,7 тыс. защитников.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на территории ОРДЛО может находиться более 2,5 тыс. военнопленных из "Азовстали".

21 сентября стало известно об освобождении в результате обмена из российского плена 215 защитников Украины.

По информации МВД, среди освобожденных - 118 военнослужащих Нацгвардии, 9 полицейских и 9 пограничников, а также 10 иностранцев, которые воевали за Украину и которым оккупанты угрожали смертью.

По условиям обмена с РФ командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волына" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега должны находиться в Турции под личной протекцией президента Реджепа Тайипа Эрдогана до конца войны. Освобожденные командиры уже прошли в Турции медицинские осмотры.

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