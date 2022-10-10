Оккупанты перегоняют свою технику в сторону Мангуша и Левого берега.

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали движение российской военной техники.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Фиксируем движение техники. Пр. Металлургов в р-не Покрышкина. Колонна тентованных грузвок около семи автомобилей - в сторону центра города и на выезд в направлении Мангуша. Отметка "Z"", - сообщил Андрющенко, добавив, что движение техники заметили после 14:00.

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Также по его данным российскую технику заметили на пр. Металлргов, которая двигалась в направлении Мухина.

"Мухина - Левый берег. Грузовики пометка "Z"", - сообщил он.

"В итоге новая активность и появление "Z" похоже на попытку решить логистические проблемы крымского моста. Отслеживаем дальше", - отметил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Перемещение российской военной техники фиксируется в Мариуполе не впервые. Так, советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко 17 сентября сообщал, что в городе зафиксировано движение колонны российских танков в направлении Донецка.

Кроме того, оккупационные власти Мариуполя начали собирать данные горожан на мобилизацию. Местное движение сопротивления получило доступ к документам, которые это подтверждают.

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