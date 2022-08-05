Отмечается, что перед уходом рашисты заминировали село противопехотными и противотанковыми минами.

Бойцы 93-й ОМБр Холодный Яр уверенно идут вперед на Изюмском направлении. Накануне бригада оттеснила рашистов за село Дибровное и передвинула линию фронта.

Видео из освобожденного села "Холоднояровцы" опубликовали на своем ютуб-канале.

Отмечается, что отрезанные от снабжения, оккупанты бежали, бросая технику, в частности, несколько десятков танков и БМП. Одна БМП-3, рассказывает офицер 93-й бригады Александр, станет "донором" для украинской техники, другая после небольшого обследования будет бить оккупантов.

Бойцы сняли последствия боевых действий и показали, как сейчас выглядит Дибровное.

Россияне, вероятно, создают условия для наступления на Харьков

Об этом пишет американский Институт исследования войны (ISW). Российская армия в течение нескольких месяцев удерживала позиции в районе Балаклеи и Большой Камышевахи и может использовать эти два района как плацдармы для наступательной операции.

Впрочем, как отмечают эксперты, крайне маловероятно, что российские силы захватят Харьковскую область или Харьков, учитывая темпы продвижения русских на Донбассе и проблемы с формированием сил и тыловым обеспечением.

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