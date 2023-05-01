В ночь на 29 апреля в Севастополе вспыхнула нефтебаза.

Российские оккупанты чувствуют себя в оккупированном Крыму неуютно из-за новых ударов ВСУ по местам скопления их сил в Севастополе. В частности, это подорвало способность оккупантов заправлять корабли Черноморского флота, рассказала в эфире "24-го канала" спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, отныне враг внес в логистические маршруты ЧФ РФ определенные изменения.

"Новые взрывы в Севастополе действительно подорвали запасы логистики Черноморского флота. Осознавая это, они начали больше ориентироваться на Новороссийскую базу, тяготеть к восточным берегам, направлять туда свои ракетоносители, в том числе те, которые переждут шторм", - ответила Гуменюк.

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Она добавила, что оккупанты уже понимают, что им придется рассредоточить свои запасы.

"Уровень тревожности у них увеличился", - подытожила Гуменюк.

Взрывы в Крыму - главное

В ночь на 29 апреля в Казачьей бухте Севастополя раздался мощный взрыв, после чего вспыхнула нефтебаза, которой россияне присвоили 4-й класс. По словам оккупантов, Севастополь был атакован якобы шестью китайскими БПЛА, только два долетели до нефтебазы.

В ГУР заявили, что тогда в Севастополе сгорело около 40 тысяч тонн нефтепродуктов оккупантов.

Недавно бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, уже сейчас может начать деоккупацию Крыма. Вероятность применения Россией ядерного оружия в ответ на действия Украины по возвращению Крыма является очень низкой.

На первом этапе украинские силы должны были бы нанести дальнобойные удары по военной инфраструктуре ЧФ РФ, на втором - поразить другие важные для оккупантов цели, чтобы сделать полуостров непригодным для войск армии страны-агрессора, пояснил, в свою очередь, бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

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