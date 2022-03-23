Эксперты по оружию заявляли, что эти данные могут оказаться решающими при планировании атаки РФ на Украину.

Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников (EUMETSAT), крупный поставщик метеорологических данных для правительства, приостановил сотрудничество с Россией.

Об этом сообщает Reuters.

Специальный совет государств-членов организации собрался во вторник утром. Он принял решение немедленно приостановить действие лицензий российских пользователей и приостановить действие двустороннего соглашения о сотрудничестве с ведущим метеорологическим агентством России. Представитель организации отказался сообщить, чем было вызвано это решение.

Ранее США и союзники предупредили, что Москва может планировать применение химического или биологического оружия. Эксперты по оружию заявили, что данные, которые включают почти мгновенные измерения скорости и направления ветра, солнечного света, осадков и других факторов, могут оказаться решающими при планировании атаки.

По меньшей мере еще три организации в Европе прекратили обмен данными с Россией после ее вторжения в Украину 24 февраля. Но данные о погоде из некоторых из других стран, включая США и Великобританию, продолжали поступать в российские агентства через каналы EUMETSAT.

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