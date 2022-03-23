В РФ перестали передавать метеорологическую информацию / фото eumetsat.int

Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников (EUMETSAT), крупный поставщик метеорологических данных для правительства, приостановил сотрудничество с Россией.

Об этом сообщает Reuters.

Специальный совет государств-членов организации собрался во вторник утром. Он принял решение немедленно приостановить действие лицензий российских пользователей и приостановить действие двустороннего соглашения о сотрудничестве с ведущим метеорологическим агентством России. Представитель организации отказался сообщить, чем было вызвано это решение.

Ранее США и союзники предупредили, что Москва может планировать применение химического или биологического оружия. Эксперты по оружию заявили, что данные, которые включают почти мгновенные измерения скорости и направления ветра, солнечного света, осадков и других факторов, могут оказаться решающими при планировании атаки.

По меньшей мере еще три организации в Европе прекратили обмен данными с Россией после ее вторжения в Украину 24 февраля. Но данные о погоде из некоторых из других стран, включая США и Великобританию, продолжали поступать в российские агентства через каналы EUMETSAT. 

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